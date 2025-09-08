Logo
Популарни дјечји слаткиши повучени са тржишта: Могу изазвати гушење!

08.09.2025

16:15

Коментари:

0
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о повлачењу производа Желе штапићи од воћа: COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 г и JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 г.

Како је наведено, производ се повлачи због присуства адитива за храну Е407, који утиче на тврдоћу производа и отежава жвакање, што може представљати ризик од гушења за малу дјецу приликом конзумирања.

Производ није у складу са Уредбом 178/2002 којом се утврђују општи принципи и захтјеви закона о храни, оснива Европска агенција за безбедност хране и утврђују поступци у области безбиједности хране.

Марка: COZZO

Назив производа: ЖЕЛЕ ШТАПИЋИ СА УКУСОМ ВОЋА

Паковање: ЖЕЛЕ ШТАПИЋИ СА УКУСОМ ВОЋА 100 г (Желе штапићи са воћем, 100 г) и ЖЕЛЕ ШТАПИЋИ СА УКУСОМ ВОЋА 240 г (Желе штапићи са воћем, 240 г)

Добављач: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Холандија

Продавац: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Загреб

Земља поријекла: Малезија

(Telegraf Biznis)

