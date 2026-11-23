Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:0
Термоелектрана Гацко данас је испала са електроенергетске мреже због лошег квалитета угља, потврђено је за АТВ.
“У 12:42 часова, генератор у ТЕ Гацко је одвојен са мреже због немогућности одржавања техничких параметара за рад узрокованих лошим квалитетом горива и немогућности допуњавања бункера сировог угља узрокованог енормним количинама атмосферских падавина” речено је за АТВ матичног предузећа Електропривреде Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 д0
Друштво
1 мј5
Хроника
3 седм2
Република Српска
1 мј11
Економија
2 ч0
Економија
4 ч0
Економија
6 ч0
Економија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму