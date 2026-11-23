Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Индијски регулатор за безбедност хране утврдио је да је узорак воде за пиће компаније Бислери Интернатионал небезбjедан за употребу, што представља велики ударац за највећи и најпознатији бренд флаширане воде у тој земљи, који рекламирају и боливудске звијезде.
Извор из индијске владе изјавио је да ће сада бити тестирани узорци производа свих компанија.
Бренд Бислери, чије су флашице од 20 центи постале препознатљиве широм Индије, стекао је статус једног од најпознатијих имена у домаћинствима. Због лошег квалитета воде, флаширана вода у тој земљи постала је неопходност за домаћинства и ресторане јавља Ројтерс.
Србија
Суђење за убиство Данке Илић: Оптужени доведени са лисицама
Компанија је задржала водећу позицију на тржишту флаширане воде, упркос конкуренцији компанија ПепсиКо и КоКа-Кола. Према појединим процјенама, њена вриједност премашује 3,5 милијарди долара.
Због ових налаза, Индијска управа за безбједност хране и стандарде (ФССАИ) планира да испита додатне узорке производа компаније Бислери из различитих делова земље, као и производе других компанија, изјавио је извор из владе. Такође је најављено покретање правног поступка против компаније Бислери.
"Безбједност воде за пиће приоритет је компаније Бислери. Примјењујемо строге контроле квалитета", саопштила је компанија, додајући да ће сарађивати са надлежним регулаторним телима.
Бислери наводи да има 130 активних производних погона, 5.980 дистрибутера широм земље и возни парк од 8.270 камиона за транспорт. Индијски мултинационални конгломерат Тата својевремено је преговарао о преузимању ове компаније.
Међу амбасадорима бренда налази се и неколико познатих боливудских звезда, укључујући Шахида Капура и Дипику Падуконе.
Поступак против компаније Бислери уследио је у тренутку када Индија појачава контролу над великим брендовима. ФССАИ и државни регулаторни органи спровели су бројне инспекције и покренули поступке против компанија због неправилног означавања производа. Међу њима су се нашли и ресторански ланац Домино'с, као и произвођачи алкохолних пића, укључујући компанију Диагео.
Узорак за који је утврђено да није безбедан прикупљен је у просторијама компаније Бислери и није испуњавао прописане граничне вредности за бромат – хемијско једињење које настаје као нуспроизвод одређених поступака дезинфекције, саопштила је ФССАИ у објави на друштвеним мрежама у недељу.
Након што се Бислери жалио на овај налаз, државни регулатор је поново утврдио да узорак није безбедан, али је овог пута као разлог навео присуство полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАХ).
Компанија Бислери навела је да испитивање траје још од септембра 2025. године.
Други извор из владе изјавио је да су серије производа повезане са спорним узорком повучене из продаје, док накнадне анализе других производа нису показале проблеме са квалитетом воде.
Република Српска
Минић: За очување духовног насљеђа посебно значајна сарадња институција Српске и Српске православне цркве
Међутим, у писму које је компанија Бислери у фебруару упутила ФССАИ, а у које је Ројтерс имао увид, наведено је да у том тренутку ниједан производ из спорних серија више није био на тржишту и да зато није било шта да се повлачи. То указује на то да су производи до тада већ били продати или потрошени.
Према истраживању објављеном прошле године у бази података ПубМед Националне медицинске библиотеке, полициклични ароматични угљоводоници представљају озбиљан ризик по јавно здравље због својих токсичних, мутагених и канцерогених својстава.
Према подацима Министарства здравља америчке савезне државе Њујорк, код појединих особа које су унеле велике концентрације бромата забележени су проблеми са бубрезима и губитак слуха. Ипак, те особе биле су изложене концентрацијама које су биле неколико хиљада пута веће од дозвољене границе за воду за пиће.
Бислери је у свом саопштењу навео да је узорак прикупљен прошле године у њиховом погону у индијској савезној држави Гои показао концентрацију бромата од 12 микрограма по литру, док је прописана граница 10 микрограма по литру.
Градови и општине
Забрањене посјете пацијентима због вирусних инфекција
Међутим, компанија тврди да су додатна независна испитивања, која је сама организовала, показала да је концентрација ове хемикалије ипак била у оквиру дозвољених граница.
Бислери је у финансијској години која се завршила у марту 2025. остварио годишњу продају у вриједности од 32 милијарде индијских рупија (око 345,31 милион долара).
Компанија је прошле године започела пословање у Уједињеним Арапским Емиратима, наводећи да „регион нуди значајне могућности за раст, захваљујући великој индијској дијаспори која већ познаје наше брендове", преноси Ројтерс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
6 ч0
Економија
22 ч0
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму