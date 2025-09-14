Logo

Познати бизнисмен открио како је зарадио милионе: "Знао сам да нисам капацитет за факултет"

14.09.2025

18:29

Коментари:

2
Фото: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Српски бизнисмен Бранко Бабић проговорио је о свом богатству и открио детаље из живота.

''Уживам у свему, то је важно. Ја сам прије пар година изашао из бизниса и остао сам као пензионер, кувао сам пар година и уживао. Жена ми је трудна са близанцима и занимљиво ми је. Нема потребе да будем политичар, не видим разлику шта бих више допринео друштву у односу на оно што сад радим'', почео је Бранко.

Дамир Хреља

Фудбал

Хреља: Очекује нас тешка утакмица, али желимо побједу на Грбавици

Он истиче да је био свјестан да није за факултет.

''Волио сам да радим, више него да имам новац. Била је идеја де се кроз неки бизнис створи нека компензација у материјалном смислу. Маштао сам о лијепом аутомобилу и започео сам егзибиције са бизнисом у основној школи. Куповали смо маркице и блокчиће и продавали ученицима. Увијек се нешто радило и вртјело, уписао сам Економски факултет послије средње школе. То ми је био пакао, знао сам да нисам тај капацитет да завршим факултет. Чак и да ми је суђено то не би било у року од четири године. Бизнис је прелијепа ствар из разлога што вам није потребна ни школа, ни вријеме. Приватни бизнис не тражи ништа, нити вас неко пита колико имате година'', искрен је био Бранко у "Премијери".

Саво Минић

Република Српска

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

Открио чиме се сада бави

Бабић је додао затим да је све постигао великом брзином, те је открио чиме се данас бави, преноси Телеграф.

''Ја сам у том бизнису постигао максимум. То што сам ја радио, неком другом би требало сто година. Постали смо популарни у цијелом свијету и захваљујући логистичком центру који имамо у Бечу. Фирма ради и даље, али ја немам више могућност да одскочим, ни да паднем. Не бих је продао јер немам добар план за инвестирање. Сад инвестирам у мале бизнисе са храном'', рекао је Бранко.

Тагови:

biznismen

Бранко Бабић

Коментари (2)
