Аутор:АТВ редакција
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Термоелектрана у Гацком, која је због лошег квалитета угља изазваног великим падавинама испала са мреже, данас би поново требало да почне са радом, изјавио је Срни директор Рудника и термоелектране "Гацко" Максим Скоко.
Скоко је рекао да је ће Термоелектрана за неколико сати поново бити на мрежи и да је ријеч о краћем и уобичајеном застоју, током кога ће отклонити још неке потешкоће у раду како би наставили да буду најстабилнији ослонац система "Електропривреде Српске" у овој години.
Он је указао да је Термоелектрана у Гацку јуче испала са мреже након дужег времена изузетно стабилног рада, а до проблема је дошло због енормних количина падавина у посљедња три дана, које су пријетиле да угрозе рад Рудника.
Економија
Потврђено за АТВ: ТЕ Гацко испала са електроенергетске мреже
Скоко је истакао да је најважније да су успјели да одбране коп од поплава.
"Добром организацијом и потпуним ангажовањем запослених у Руднику насип је успио да издржи да не дође до продора воде у површински коп", објаснио је Скоко.
Он је додао да је то отежало снабдијевање Термоелектране угљем, али и да влажна руда са великим примјесама глине ствара проблеме у производњи.
Скоко је навео да је производња струје у гатачкој Термоелектрани у овој години премашила план производње за 3,4 одсто, пише Срна.
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