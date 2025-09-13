Предвиђали су слом Русије, али их посљедњи догађај изненадио

Извор:
Први пут у три године, цијене у Русији пале су током једног мјесеца.
Десетог септембра, Руска федерална служба за статистику (Ростат) саопштила је да су потрошачке цијене у августу пале за 0,4 одсто у поређењу с јулом.
Телеграм канал "Холодни Рашјот" истакао је да је ово један од најснажнијих августовских резултата у историји.
Аналитичари Рајфајзен банк рекли су да је пад "прешао сва очекивања“, док је популарни макроекономски Телеграм канал ММИ то описао као "тријумф“ политика Централне банке. Поређења ради, консензус економиста анкетираних од стране Интерфакса предвиђао је дефлацију у августу од само 0,17 посто.
Главни разлог био је сезонски пад цијена воћа и поврћа. Ове године, уобичајени образац појачали су и државни напори да се ублажи утицај тзв. "кризе кромпира". Још крајем маја цијене кромпира расле су троструко брже од годишње стопе. Али, током љета, како је пренио Телеграм канал "Феридејли", просјечна цијена килограма кромпира пала је за више од половине. С обзиром на очекивану рекордну жетву ове године, нови оштри скок цијена сада се чини мало вјероватним.
Само у августу, цијена кромпира пала је 30 посто. Слични падови забиљежени су за цвеклу (−26 посто), купус и мркву (−25 посто), лук (−22,3 посто) и парадајз (−21,3 посто). Јаја су такође забиљежила оштар пад цијена током љета (−30 посто). Крајем 2023. била су један од покретача инфлације.
Према "Феридејлију", пад је углавном посљедица повећане производње. Но, настојања да се спусте цијене донијела су и негативне посљедице: велепродајне цијене пале су толико да узгој пилића више није профитабилан за многе пољопривреднике, што их је присилило на уништавање стоке, пише независни руски портал "Медуза".
Укупно, изузев воћа и поврћа, цијене хране у августу су порасле за 0,34 одсто, док су цијене непрехрамбених производа порасле за 0,42 одсто. Сектор услуга, међутим, забиљежио је пад од 0,62 одсто, уз ниже цијене путничког превоза, хотела, љечилишта и тура.
Аналитичари анкетирани од стране Централне банке Русије крајем августа и почетком септембра сада очекују годишњу инфлацију од 6,4 одсто до краја 2025, у односу на 6,8 одсто предвиђених у јулу. Само централна банка у јулу је процијенила инфлацију између 6 и 7 одсто.
До 8. септембра, Министарство економског развоја процијенило је годишњу инфлацију на 8,1 одсто.
Много тога зависиће од сљедећих корака Централне банке. Економиста Дмитриј Полевој је на свом Телеграм каналу примијетио да се "стварни услови у привреди настављају погоршавати, те је у овим околностима нејасно колико треба вјеровати у побољшање очекивања инфлације", преноси портал "Дневно".
