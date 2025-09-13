Прилика за око 1.800 радника у БиХ: Планирају уложити 163 милиона евра

13.09.2025
12:53
Коментари:0
Фирме са страним капиталом у БиХ планирају инвестирати у наредне три године 163,4 милиона евра, а очекује се и отварање 1.777 нових радних мјеста.
У склопу Афтеркер програма за 2024. годину, ФИПА је посјетила 30 компанија са страним капиталом, с укупним реализованим инвестицијама у износу од 727,4 милиона евра (1,4 милијарде КМ), које запошљавају 5.683 радника.
Србија
Крај љетним температурама: Недјеља доноси пљускове и грмљавину
Од тог броја, 5.417 радника су новозапослени, док је 266 преузето приватизацијом или аквизицијом. Планиране инвестиције у наредне три године износе 163,4 милиона евра, а очекује се отварање 1.777 нових радних мјеста.
Од 30 посјећених компанија, њих 21, односно 70 одсто, је из производног сектора. Реализоване инвестиције у оквиру производње су 569,9 милиона евра (почетне инвестиције 172,6 милиона евра и реинвестиције 397,3 милиона евра).
Запослена су 3.074 радника од којих је 2.946 нових радних мјеста и 128 преузетих радника. У наредне три године планиране су инвестиције у оквиру производње у износу од 123,1 милион евра и запослење за нових 1.340 радника.
Од 21 производне компаније, само три су навеле да не планирају реинвестиције и повећање броја радника, док 18 компанија или 85,7 одсто планира раст и нова запошљавања, пише "Јабука ТВ".
Република Српска
Стевандић: Друга крајишка бригада дала огроман значај у одбрани српског народа
Афтеркер програм представља систематску активност којом се прате инвестиције након њихове реализације. Главни циљ је одржавање контакта с инвеститорима, помоћ у рјешавању проблема и стварање подстицајног окружења за њихово ширење и реинвестирање.
Регион
7 ч0
Свијет
7 ч0
Савјети
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму