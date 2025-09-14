Logo

Пуна кеса хране - 5 евра: Иван открио како да уштедите при куповини намирница

14.09.2025

17:10

Фото: Unsplash/Tara Clark
Фото: Unsplash/Tara Clark

Иван из Краљева, који већ неко вријеме живи у Бечу, а који на друштвеним мрежама свакодневно објављује трикове за бољи и јефтинији живот у главном граду Аустрије, недавно је открио начин како се може значајно уштеди на куповини намирница.

Своје искуство подијелио је на Инстаграм профилу @zivot__u__becu, гдје је показао како је за само пет евра успио да напуни кесу храном, а да је, како наводи регуларна цијена свих намирница била око петнаест евра.

Трик је у посебној понуди за производе пред истеком рока трајања.

У кеси се нашло разноврсно паковање намирница – од свјеже мијешане салате и рибљег намаза, преко шунке и готових сендвича, па све до веганског бурита.

''Ову цијелу кесу намирница платио сам пет евра. А знате ли како? Све ове намирнице коштају око петнаест евра, а ја сам их платио пет евра. Ова храна је пред истеком рока, али је потпуно јестива и умјесто да је баце, продају је седамдесет посто јефтиније. Све се ради преко апликације ''Too Good to Go'' – погледаш, платиш онлајн и преузмеш'', рекао је Иван у видеу.

Покренута 2016. у Копенхагену, апликација ''Too Good to Go'', осмишљена је да смањи бацање хране и људима омогући јефтиније оброке из продавница и ресторана.

Корисници у коментарима наводе да су пробали разне пакете – од пекара и бензинских пумпи до ресторана – и да се, без обзира на квалитет, увијек исплати због односа цијене и количине.

Мојсијев мост

Свијет

Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат

“А ево како можете изгубити до 500 евра”

Иван је, поред приче о уштеди на храни, показао и на који начин се у Бечу може изгубити велики новац, па упозорио све који тамо живе или планирају пресељење на проблем који би увијек требало имати на уму.

Наиме, ако у Бечу залупите улазна врата, а кључ остане унутра, рачунајте да вас то може коштати од 100 па све до 500 евра. Како објашњава, разлог је у посебном систему брава који посједује чак 99 одсто зграда у Бечу. Због тога савјетује да свако има резервни кључ, нарочито они који нису навикли да закључавају када излазе само до продавнице или да баце смеће.

Stari ljudi, penzioneri

Друштво

Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

''У Србији никада нисам имао оваква врата, а овдје у Бечу ако заборавиш кључ и залупиш врата – остаде напољу. Ако си га заборавио, мораш да зовеш бравара: радним данима то кошта и до 100 евра, викендом и до 300, а чуо сам и за случај да је једна жена платила чак 500 евра. Зато, ако планирате да се преселите у Беч, обавезно направите резервни кључ и дајте га пријатељу од повјерења'', поручује Иван, преноси Блиц.

