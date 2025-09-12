Logo
Large banner

Реновирани Бинго на Ступу ускоро спреман за отварање

12.09.2025

10:25

Коментари:

0
Реновирани Бинго на Ступу ускоро спреман за отварање
Фото: Bingo

Посљедњих мјесеци није било тешко примијетити радове на Бинго центру у сарајевском насељу Ступ.

Ријеч је о великој реконструкцији једног од најпосјећенијих Бинго објеката у главном граду, вриједној 20 милиона КМ.

На више од 9.000 м² модернизованог простора, купцима ће од сада бити доступна једноставнија организација прехрамбеног и непрехрамбеног асортимана, уз богат одјел свјеже хране и проширену понуду.

Купци ће и даље моћи пронаћи све на шта су навикли, од намјештаја, техно схопа, алата и вртног програма до текстила, али сада у модернијем, уређенијем и прегледнијем простору.

Отворење реновираног објекта заказано је за сриједу, 17. септембра у 11:00 сати, када ће бити представљене и све нове погодности за посјетиоце, уз богат забавни програм и мноштво поклона.

Подијели:

Таг:

Bingo

Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner