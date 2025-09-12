Реновирани Бинго на Ступу ускоро спреман за отварање

12.09.2025
10:25
Коментари:0
Посљедњих мјесеци није било тешко примијетити радове на Бинго центру у сарајевском насељу Ступ.
Ријеч је о великој реконструкцији једног од најпосјећенијих Бинго објеката у главном граду, вриједној 20 милиона КМ.
На више од 9.000 м² модернизованог простора, купцима ће од сада бити доступна једноставнија организација прехрамбеног и непрехрамбеног асортимана, уз богат одјел свјеже хране и проширену понуду.
Купци ће и даље моћи пронаћи све на шта су навикли, од намјештаја, техно схопа, алата и вртног програма до текстила, али сада у модернијем, уређенијем и прегледнијем простору.
Отворење реновираног објекта заказано је за сриједу, 17. септембра у 11:00 сати, када ће бити представљене и све нове погодности за посјетиоце, уз богат забавни програм и мноштво поклона.
