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Руше куће да не би рушили ауто салон: Мијења се траса ауто-пута у БиХ

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АТВ редакција
13.11.2026 14:34

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Чанићи - Шићки Брод
Фото: Screenshot

Траса будућег ауто-пута Орашје–Тузла биће помјерена за око 30 метара како би се избјегло рушење Фолксвагеновог продајно-сервисног комплекса код Тузле.

Међутим, због измјене трасе повећава се број стамбених објеката предвиђених за уклањање.

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Федерално министарство животне средине и туризма донијело је рјешење према којем за измјену трасе будућег ауто-пута Орашје–Тузла на поддионици Чанићи–Шићки Брод није потребна нова студија утицаја на животну средину нити еколошка дозвола.

Ријеч је о измјени код Милешића, гдје се траса помјера за око 30 метара како би се избјегло рушење великог пословног објекта, преноси "Бизнисинфо" портал.

Траса помјерена код Фолксвагеновог комплекса

Министарство је рјешење донијело 6. новембра, на захтјев ЈП „Ауто-путеви ФБиХ“. Оцијењено је да се на измијењену трасу могу примијенити мјере заштите животне средине из студије одобрене 2024. године.

Измјена обухвата око 1,9 километара трасе унутар ЛОТ-а 5 Чанићи–Шићки Брод, поддионице дуге 7,5 километара на прилазу Тузли из правца Орашја.

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Код моста Милешићи пројектована је блажа кривина како би ауто-пут прошао између постојећих објеката. Ријеч је о подручју код Фолксвагеновог продајно-сервисног комплекса компаније Нипекс, уз магистрални пут М18.

У новом рјешењу Министарство наводи да се помјерањем трасе избјегавају откуп и уклањање пословног објекта.

Пројектанти су анализирали четири варијанте, а одабрано рјешење оцијењено је повољнијим у погледу односа трошкова и користи.

Према документу, измијењена траса захтијева мање потпорних конструкција, шипова и других радова на стабилизацији терена, чиме се смањују трошкови и технички ризици изградње.

Више кућа предвиђено за уклањање

Међутим, помјерањем трасе повећава се површина земљишта обухваћена експропријацијом, као и укупан број објеката предвиђених за уклањање.

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У рјешењу се посебно наводи да ће више стамбених објеката бити обухваћено експропријацијом.

Тачан број кућа које ће бити обухваћене новом трасом није наведен у документу.

Шта се још мијења на траси?

Измијењено је и рјешење за мост Милешићи, који ће бити дуг 339 метара.

Мост ће прелазити преко магистралног пута М18, жељезничке пруге Брчко–Бановићи, као и Мраморског и Осојачког потока.

Одустало се од измјештања двије локалне саобраћајнице, па је из пројекта изостављен још један, раније планирани мост.

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Поддионица Чанићи–Шићки Брод дио је дионице Тузла–Маоча, дуге око 24 километра.

На завршном дијелу према Тузли, уз мостове и прелазе за локалне путеве, планирани су петља Мијатовићи, центар за одржавање и контролу саобраћаја, као и пролаз за животиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Аутопут

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