Са БиХ тржишта повучена два производа

Извор:
СРНА
08.09.2025
21:38
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучени су блендер за храну и ласерски показивач 47, поријеклом из Кине, као и ласерски показивач на привјеску јер представљају опасност по кориснике.
Блендер за храну повучен је из продаје јер представља ризик од струјног удара, пожара и повреда, саопштено је из Агенције за надзор над тржиштем БиХ.
Како је појашњено, у питању је производ типа РСД-886 који није прописно означен, упутство за употребу није написано на једном од службених језика у БиХ, улазна снага уређаја знатно је већа од прописане, испитна сонда додирује оштрице уређаја.
Такође, уређај је могуће покренути када су оштрице доступне, а површина попречног пресјека проводника је знатно мања од прописане.
Свијет
У пожару у Норвешкој страдале четири жене
Надлежна инспекција наредила је повлачење с тржишта и уништавање производа, а потрошачима препоручила да га престану користити и врате у трговину малопродаје гдје су га купили.
Ласерски показивач 47 повучен је јер представља ризик од повреде ока и оштећења вида.
Пословни субјект је предузео мјере повлачења производа са тржишта и уништавање, а купцима се препоручује да га престану употребљавати и да га врате у трговину.
Друштво
Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша
Са тржишта повучен је и ласерски показивач на привјеску чија земља поријекла није позната јер представља ризик од повреде ока и оштећења вида.
Купцима је препоручено да га престану употребљавати и врате у трговину.
Свијет
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму