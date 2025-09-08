Logo
Са БиХ тржишта повучена два производа

Извор:

СРНА

08.09.2025

21:38

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Са тржишта БиХ повучени су блендер за храну и ласерски показивач 47, поријеклом из Кине, као и ласерски показивач на привјеску јер представљају опасност по кориснике.

Блендер за храну повучен је из продаје јер представља ризик од струјног удара, пожара и повреда, саопштено је из Агенције за надзор над тржиштем БиХ.

Како је појашњено, у питању је производ типа РСД-886 који није прописно означен, упутство за употребу није написано на једном од службених језика у БиХ, улазна снага уређаја знатно је већа од прописане, испитна сонда додирује оштрице уређаја.

Такође, уређај је могуће покренути када су оштрице доступне, а површина попречног пресјека проводника је знатно мања од прописане.

Ротација-илустрација

Свијет

У пожару у Норвешкој страдале четири жене

Надлежна инспекција наредила је повлачење с тржишта и уништавање производа, а потрошачима препоручила да га престану користити и врате у трговину малопродаје гдје су га купили.

Ласерски показивач 47 повучен је јер представља ризик од повреде ока и оштећења вида.

Пословни субјект је предузео мјере повлачења производа са тржишта и уништавање, а купцима се препоручује да га престану употребљавати и да га врате у трговину.

Веш машина

Друштво

Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша

Са тржишта повучен је и ласерски показивач на привјеску чија земља поријекла није позната јер представља ризик од повреде ока и оштећења вида.

Купцима је препоручено да га престану употребљавати и врате у трговину.

