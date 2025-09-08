Снижене цијене: Затвара се позната компанија, креће велика распродаја

08.09.2025
"Од 1958. више од обичне продавнице намјештаја" - тако се Мебел Мајер из Кемптен-Хиршдорфа представљао на свом сајту.
Породична фирма са традицијом дугом преко 60 година ипак неће дочекати јубилеј: врата затвара крајем ове године.
Како преносе Allgäuer Zeitung и AllgäuHIT, распродаја је већ почела, а купце привлаче високи попусти. Посљедњи дан рада заказан је за 31. децембар 2025. Разлози за гашење су тешка економска ситуација, лоша мрежа добављача и недостатак квалификованих радника.
Дугогодишњи власник Рудигер Мајер рекао је да је ово „најгора одлука његовог живота“. Он је 2023. године предао управљање Даниели Ротлендер, менаџерки са искуством у Боцонцепту из Келна.
- Посљедњих година суочили смо се са великим изазовима. Зато посебну захвалност дугујемо нашој директорки Даниели Ротлендер, која је неуморно радила, модернизовала процесе и показала одговорност према запосленима, купцима и партнерима - поручио је Мајер.
Вијест о затварању изазвала је бројне реакције мјештана Алгеуа. На друштвеним мрежама пишу да је ово „велики губитак за град“.
"Штета, била је то најбоља и најљепша продавница намјештаја у Алгеу", "Јако, јако тужно" и "Увијек смо радо куповали тамо" - само су неки од коментара разочараних купаца.
(Фениx)
