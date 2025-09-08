Logo
Снижене цијене: Затвара се позната компанија, креће велика распродаја

08.09.2025

08:22

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

"Од 1958. више од обичне продавнице намјештаја" - тако се Мебел Мајер из Кемптен-Хиршдорфа представљао на свом сајту.

Породична фирма са традицијом дугом преко 60 година ипак неће дочекати јубилеј: врата затвара крајем ове године.

Како преносе Allgäuer Zeitung и AllgäuHIT, распродаја је већ почела, а купце привлаче високи попусти. Посљедњи дан рада заказан је за 31. децембар 2025. Разлози за гашење су тешка економска ситуација, лоша мрежа добављача и недостатак квалификованих радника.

"Најгора одлука мог живота"

Дугогодишњи власник Рудигер Мајер рекао је да је ово „најгора одлука његовог живота“. Он је 2023. године предао управљање Даниели Ротлендер, менаџерки са искуством у Боцонцепту из Келна.

- Посљедњих година суочили смо се са великим изазовима. Зато посебну захвалност дугујемо нашој директорки Даниели Ротлендер, која је неуморно радила, модернизовала процесе и показала одговорност према запосленима, купцима и партнерима - поручио је Мајер.

Становници огорчени

Вијест о затварању изазвала је бројне реакције мјештана Алгеуа. На друштвеним мрежама пишу да је ово „велики губитак за град“.

"Штета, била је то најбоља и најљепша продавница намјештаја у Алгеу", "Јако, јако тужно" и "Увијек смо радо куповали тамо" - само су неки од коментара разочараних купаца.

(Фениx)

Тагови:

recesija

rasprodaja imovine

namjestaj

Њемачка

zatvaranje fabrika

Коментари (0)
