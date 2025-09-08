Спрема се нови удар на новчанике грађана

Извор:
072.инфо
08.09.2025
19:16
Коментари:2
Управни одбор БХРТ-а је још у децембру прошле године предложио чланицама Одбора система да се РТВ такса усклади са службеном стопом инфлације.
Тој иницијативи се придружио и новоизабрани Управни одбор РТВ ФБиХ.
На заједничком састанку управних тијела БХРТ-а и РТВ ФБиХ те генералних директора оба јавна емитера данас је закључено како је економски неодржива висина РТВ таксе која се није мијењала од марта 2013. године. Прије 12 година РТВ такса је усклађена с инфлацијом на износ од 7,5 КМ и од тада се није мијењала због чега ова два емитера, како тврде, мјесечно губе по 300.000 КМ.
Закон о јавном РТВ систему Босне и Херцеговине је прописао да ће "висина РТВ таксе сваке године бити усклађена са службеном стопом инфлације у Босни и Херцеговини". Све до марта 2013. године РТВ такса се усклађивала на Одбору система који су сачињавали представници управних тијела три јавна РТВ сервиса.
Међутим, како се Одбор система јавних РТВ сервиса у БиХ није састао од маја 2019. године, РТВ такса је остала непромијењена од 2013. године иако су све друге услуге и трошкови пословања вишеструко порасли због чега јавни РТВ сервиси губе више стотина хиљада КМ сваког мјесеца – наводи се у заједничком саопштењу управних одбора БХРТ-а и РТВ ФБиХ.
"У немогућности да се проблем ријеши унутар Одбора система, Управна тијела БХРТ и РТВ ФБиХ обраћају се јавности те позивају Регулаторну агенцију за комуникације Босне и Херцеговине, Комисију за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Министарство саобраћаја и веза БиХ, да помогну у рјешавању проблема усклађивања РТВ таксе са инфлацијом што је законска обавеза", саопштено је.
На данашњој сједници наглашен је и интерес за добру сарадњу два емитера уз спремност да се заједничким напорима рјешавају нагомилани проблеми који оптерећују функционисање јавних емитера са сједиштем у Сарајеву.
