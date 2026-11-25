Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европски произвођач аутомобила „Стелантис“ објавио је да ће смањити производњу у фабрици у Сошоу, на истоку Француске, због слабије тражње и појачане конкуренције.
Компанија ће укинути ноћну смјену, која је уведена у новембру 2024. године ради покретања производње нових верзија спортских теренаца „пежо 3008“ и „пежо 5008“, па ће фабрика поново радити само у двије дневне смјене, преноси „Ројтерс“.
У фабрици у Сошоу ради укупно 1.100 особа, а након ове одлуке неће бити продужени уговори за 500 радника запослених на одређено вријеме.
„Стелантис“ је саопштио да прилагођава производњу како би је стабилизовао на нивоу од 850 возила дневно, узимајући у обзир тренутне економске услове и тржишне прогнозе.
Према објашњењу компаније, циљ је да се производња прилагоди слабијој тражњи и новој, агресивној конкуренцији, како би се избјегло увођење скраћеног радног времена и обезбиједила стабилност пословања фабрике.
Компанија очекује да ће електричне верзије модела „пежо 3008“ и „пежо 5008“ од јануара чинити 47 одсто укупне производње у Сошоу, у поређењу са садашњих 20 до 22 одсто. Застоји и успоравање производње већ су забиљежени и у другим европским фабрикама „Стелантиса“, укључујући погон Мирафјори у Италији, гдје се производи „фијат 500“.
Групација „Стелантис“ иначе је већински власник фабрике аутомобила у Крагујевцу, која послује под називом ФЦА Србија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму