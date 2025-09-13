Стиже нова колекција Лабубу луткица: Ево о чему је ријеч

Извор:
Чини се да су сви, од модне елите до дјеце, пали под чаролију несташног створења познатог као Лабубу, чудовишне играчке која је раније ове године постала глобални феномен као привјесак за торбу.
Сада Лабубу више није само украс који виси са модних додатака, већ постаје и њихов саставни дио. Њен творац Касинг Лунг удружио се са француском луксузном кућом Моинат како би лансирали специјалну колекцију торби и кофера.
Иако је његова глобална популарност недавно експлодирала, Лабубу је годинама култна фигура у Азији. За оне који су нови у овом феномену, важно је да знају да Лабубу није сам, већ има и брац́у и сестре.
Инспирисан нордијским фолклором, умјетник Касинг Лунг креирао је овај лик прије тачно десет година, 2015. године, почевши од трилогије књига у оквиру франшизе Чудовишта. Временом се прича проширила на читав универзум производа, од графика и књига до играчака и популарних фигурица које су данас постале неизоставни детаљ.
„Искрено, нисам ни замишљао да ће се ово десити“, признао је Лунг у интервјуу из Хонг Конга, коментаришући глобално лудило за Лабубуом.
„Полазна тачка Чудовишта била је прича. Желио сам да направим сликовницу о различитим врстама чудовишта, и мојим фановима се допала. Годину за годином пројекат је постајао све већи. Међутим, најважније ми је да се све врти око приповиједања. То је оно на чему радим и са Мојнатом – причам причу. Волим да видим своје слике на торбама јер тако могу да причам приче кроз своју слику“, објаснио је он.
Шта нова колекција доноси?
У колекцији налазе се Лабубу и његова браћа и сестре, Зимом и Кинг Мон, на црним платненим торбама и мини коферима са Моинат монограмом.
Њихови ликови се такође појављују као шаре на кожним торбама и држачима пасоша. Сам Лабубу је резервисан за мале кожне додатке, прије свега за шарене привјеске за торбе које га приказују са Моинат монограмом штампаним по цијелом тијелу.
Ово партнерство са Моинатом означава прву сарадњу између Касинга Лунга и његовог свијета "The Monsters" са западним луксузним брендом.
