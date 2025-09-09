Струја је поскупјела - ево како ипак можете да уштедите

Ступио је на снагу систем блок тарифа за кориснике Електропривреде БиХ, па ће рачуни убудуће зависити од мјесечне потрошње.

Они који троше мање, биће у повољнијем положају, док ће домаћинства с већом потрошњом струју плаћати скупље.

Како функционишу нове тарифе

Према новом систему, потрошња до 350 киловат сати улази у зелену тарифу, између 351 и 1000 у плаву, док ће све изнад 1000 улазити у црвену тарифу с највишом цијеном.

За кориснике једнотарифних бројила, цијена се креће од 15,90 до 16,50 фенинга по киловату, док су за двотарифна бројила цијене додатно раздвојене на вишу и нижу тарифу. На све се обрачунава ПДВ од 17 посто, као и накнаде за бројила и обновљиве изворе енергије.

Грађани су позвани да сами евидентирају стање бројила на дан увођења нових цијена, јер ће то директно утицати на коначан обрачун електричне енергије. Они који имају бројила с даљинским очитањем неће морати достављати податке.

Ко највише троши струје у домаћинству

Мјерења потрошње показују да је бојлер далеко највећи потрошач у стану. Бојлер од 50 литара за само 15 дана потрошио је 50 киловатсати, што тренутно износи око 8,50 КМ.

То значи да просјечно троши 3,3 киловатсата дневно, а та бројка зими рапидно расте јер је воду потребно додатно загријавати. У домаћинствима с више чланова, бојлер без дилеме заузима прво мјесто међу уређајима који “гутају” струју.

Машина за веш и сушилица – скривени непријатељи рачуна

Високо на листи потрошача су и машина за веш и сушилица. Једно прање веша, зависно од програма, троши између 300 Вати и 1,3 киловатсата, а најскупље је прање бијелог веша на 60 или 90 степени.

Сушилица без топлотне пумпе троши готово 3 киловатсата по циклусу, што је у просјеку 0,50 КМ по једном кориштењу, а цијена ће расти с новим тарифама.

Машина за суђе – тиха потрошачка замка

Иако се често чини практичнијом опцијом, машина за суђе троши између 0,8 и 1,2 киловатсата по прању.

Када се користи свакодневно, њен утицај на мјесечни рачун постаје све израженији, посебно уз скупљу струју.

Како смањити потрошњу и спасити новчаник

Стручњаци савјетују да бојлер не мора радити 24 сата дневно, да се веш може прати на нижим температурама и да се, барем љети, врати на сушење веша на ваздуху.

Свака промјена навике, ма колико мала, може донијети значајну уштеду на крају мјесеца.

С обзиром на нови систем обрачуна и скупље тарифе, право је вријеме да домаћинства обрате пажњу на уређаје који троше највише и да избјегну да њихов рачун за струју пређе у “црвену зону”.