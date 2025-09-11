Сваки радник у Њемачкој ово мора да зна: Једну ствар никада немојте да бацате

11.09.2025
Многи људи не обраћају пажњу на то шта пише на мјесечној платној листи јер дјелује превише нејасно.
Међутим, важно је провјерити да ли има грешака. Ево на шта би требало посебно да се фокусирате.
Могуће грешке укључују:
- нетачан обрачун доприноса за социјално осигурање
- нетачне пореске стопе
- нетачно исказани порески одбици за дјецу
- нетачно исказани период обрачуна
Најважнија ставка у обрачуну плате је основна плата: да ли се бруто износ поклапа са оним у уговору о раду? Да ли су унијети припадајући бенефиције или бонуси? Да ли су узети у обзир порески одбици, као што је одбитак за дјецу?
Мјесечна бруто плата одређује износ одбитака. Ако нето плата нагло падне, то може указивати на грешку.
Међу најчешћим грешкама код обрачуна плата радника у Њемачкој су погрешно унијети радни сати. Они су основа за обрачун плате. Да ли су сви редовни и прековремени сати правилно евидентирани? Прековремени рад такође може имати додатке, иако на њих не постоји законско право.
Уобичајене грешке се јављају и приликом обрачуна пореза на доходак или доприноса за пензијско, здравствено, осигурање за случај незапослености и његе.
Посебне исплате и бонуси такође могу бити погрешно приказани: да ли су обрачунате све стамбене уштеђевине, додаци и накнаде? Неосновани одбици су такође чести проблеми, као што је наплата црквеног пореза иако је запослени напустио Цркву. Да ли су једнократни износи попут божићних бонуса или плаћеног одмора правилно евидентирани? Шта је са додацима за рад недјељом и празницима?Провјера личних података
Приликом провјере обрачуна плате, требало би да погледате и личне податке: име, адресу, порески број, порески разред, банковни рачун, здравствено осигурање, као и датуме рођења и запослења.
Препоручује се да се обрачун провери најмање једном годишње, на почетку године, и упореди са оним из претходне године. Ако се порески подаци промјене, потребна је темељнија провјера. Ако се основна плата мијења, на примјер због рада ноћу или на празник, обрачун треба провјеравати мјесечно.
Уколико постоје неслагања, запослени треба одмах да контактирају одјељење за људске ресурсе или рачуноводство. У неким случајевима треба поднети писани захтјев за исправку обрачуна плате, пише Фениx магазин.
Грешка се мора пријавити у року од три године – након тога све законски застаријева. Ако је уговором о раду или колективним уговором предвиђен другачији рок, он се примјењује.
Закон не прописује колико дуго се обрачуни плате морају чувати. Међутим, препоручује се да се чувају као доказ о приходима, нпр. за пореске пријаве, уговоре о закупу или захтјеве за кредит.
