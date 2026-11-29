Аутор:АТВ редакција
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Термоелектрана Гацко од ноћас је поново прикључена на електроенергетску мрежу, изјавио је Срни директор Рудника и термоелектране Гацко Максим Скоко.
"Након једнодневног застоја због отклањања квара на парном заптивачу регулационог вентила турбине, Термоелектрана Гацко је 25 минута послије поноћи поново синхронизована на електроенергетску мрежу", изјавио је Скоко.
Он је додао да овај краткотрајан застој неће угрозити остварење изнад планске производње РиТЕ Гацко у овој години, током које је била стабилан, а за вријеме сушног периода често кључни, па и једини, произвођач електричне енергије у систему "Електропривреде Републике Српске".
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