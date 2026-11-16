У Српској 24 малољетника су власници или сувласници фирми

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској 24 малољетна лица имају власнички или сувласнички удио у 16 привредних друштава.
Наводи се то у подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), које су доставили "Независним новинама".
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Иако још немају право на личну карту, не могу полагати возачки испит, куповати алкохол и цигарете нити учествовати у играма на срећу, малољетници ипак могу бити власници или сувласници привредних друштава.
Предраг Млинаревић, професор на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, истиче за "Независне новине" да је доминантан разлог за пренос власништва на малољетна лица насљеђивање.
"Овдје до изражаја долази жеља да се заштити имовина насљедника, а не пореске олакшице, имајући у виду да је пренос власништва у првом насљедном реду ослобођен плаћања пореза. Питање управљања одвојено је од власништва и обично управљачку функцију обављају лица са професионалним уговором", казао је Млинаревић за "Независне новине".
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Миленко Станић, економиста, сматра да власништво малољетника над привредним друштвима отвара питање насљеђивања имовине, али и све израженијих друштвених и економских неједнакости.
Он истиче да је приликом преноса имовине на дјецу неопходно водити рачуна о основним принципима правног промета, према којима пунољетна лица имају пуну пословну способност, те да би правни систем требало детаљније да регулише овакве ситуације.
То је питање повезано са осјетљивим питањем насљеђивања, али је у демократском и нормалном друштву прихватљиво да се богатство стиче преносом имовине од претходних власника. Међутим, поставља се питање колико је таква пракса друштвено оправдана, посебно када појединци већ у најранијем узрасту располажу значајном имовином, док други за њено стицање морају да раде и улажу", истакао је Станић.
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Према његовим ријечима, развијена друштва настоје да обезбиједе једнаке шансе за све појединце, због чега кроз порески систем настоје да ублаже велике разлике које настају насљеђивањем богатства.
"У ситуацији када мали број појединаца већ на почетку живота има значајну предност захваљујући имовини родитеља, док остали чланови друштва немају такве могућности, стварају се неједнакости. То није друштво напретка, него назадовања. Порески систем је један од инструмената којим би требало спријечити такве разлике", навео је Станић.
Додаје да податак да неко са 15 или 16 година има власнички удио у привредном друштву шаље неповољну поруку његовој генерацији, јер ствара осјећај да појединци већ на почетку живота имају привилегован положај.
"То није добро ни за те појединце ни за друштво у цјелини. Таква ситуација продубљује неједнакости и ствара осјећај отуђености код оних који немају исте могућности", рекао је Станић.
Сматра да би у оваквим случајевима требало размотрити и високе пореске стопе на наслијеђену имовину.
Станић је упозорио и да наслијеђено богатство не значи нужно да ће његови насљедници успјешно управљати имовином.
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"У нашим условима показало се да је велики дио оних који су релативно лако дошли до огромног богатства то богатство изгубио у кратком периоду. Око таквих породица често се појављују и различити интереси, а након смрти власника може настати борба за имовину", истакао је он.
Закључио је да би појединци требало да богатство стичу првенствено властитим радом, залагањем и знањем, као и остали чланови друштва.
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