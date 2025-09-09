Упитна судбина 200 радника: Затвара се фабрика стара 65 година

Извор:
Затвара се још једна велика фабрика која је изграђена и пуштена у рад прије 65 година.
Ријеч је о фабрици папира у оквиру компаније ДС Смит Белишће, која је почела са радом 1960. године, а ове године ће бити затворена.
Вијест је саопштио власник, британска компанија ДС Смит, коју је недавно преузео амерички гигант Интернешнал Пејпер. ДС Смит у Белишћу и Копривници има и фабрике картонске амбалаже - у Копривници су власници фирме Билокалник - индустрија папирне амбалаже.
Из ДС Смита су навели да се затвара фабрика папира у Белишћу, док се тренутно води разговор са синдикатима и запосленима о судбини око 200 радника. Фабрика амбалаже у Белишћу наставља са радом, а капацитети ће бити проширени.
Гашење фабрике папира у Славонији очигледно је посљедица продаје ДС Смита америчкој компанији, која већ има сопствену производњу папира широм Европе.
Подсјећамо, ових дана је објављено да је ДС Смит Белишће у прошлој пословној години забиљежио губитак од 16 милиона евра, док је годину раније губитак био 20 милиона евра. У само двије године, фирма је акумулирала минус од укупно 36 милиона евра.
Према подацима Финансијске агенције, ДС Смит Белишће запошљава око 340 радника, а просјечна нето плата износила је 1.660 евра, што је за 200 евра више у односу на претходну годину, пише "Даница.хр".
