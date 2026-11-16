Аутор:АТВ редакција
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Играчка из трговинског ланца „Пепко” повлачи се са тржишта Србије због утврђеног повећаног садржаја штетних супстанци које могу изазвати иритације коже, грла, плућа и очију, док током дуготрајне изложености могу дјеловати и канцерогено, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине у оквиру система НЕПРО.
Лабораторијска испитивања једног производа намијењеног дјеци старијој од три године показала су одступања која могу озбиљно да утичу на здравље. Због тога су надлежни органи хитно наложили повлачење производа са тржишта и одредили забрану увоза као принудну мјеру.
Повлачење се односи на играчку под називом „PEPCO - маса из сета за прављење привеска од SLIME-а Play Creative Keychain Slime Studio”, серијског броја 27032026 и модела 635131.
Лабораторијском анализом у овој маси утврђен је повећан садржај формалдехида, бора, 5-хлоро-2-метилизотиазолин-3(2Х)-она и 2-метилизотиазолин-3(2Х)-она.
Како се наводи у обавјештењу, присутне хемијске супстанце могу изазвати сузење и пецкање очију, иритацију носа, грла и коже, те кашаљ и отежано дисање.
Посебну забринутост изазива присуство формалдехида, супстанце коју Међународна агенција за истраживање рака класификује као канцероген за људе. Према подацима Националног института за рак САД, дуготрајна или поновљена изложеност формалдехиду повезује се са појединим врстама малигних обољења, укључујући леукемију и рак назофаринкса.
Надлежни истичу да ризик зависи од концентрације, трајања и начина изложености, због чега се посебна пажња посвећује производима за дјецу који долазе у директан контакт са кожом, преноси РТ Балкан.
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