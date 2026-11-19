Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да је корпоративно управљање предузећима јако важно и да се битна знања о томе могу стећи на 20. Симпозијуму "Корпоративно управљање и вриједност предузећа" који се одржава у Бањалуци.
"Овдје наши људи који се баве финансијама и корпоративним управљањем могу о томе добити значајна и квалитетна знања", рекла је Видовићева новинарима.
Она је додала да се данас без дигитализације не може говорити о рентабилном пословању и конкурентности.
"Ми смо на плану дигитализације урадили много, али морамо још више. Радимо тренутно два велика пројекта - `Е фактура`, али и реорганизацију Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ/ која ће бити централни регистар Српске. Идемо и даље у дигитализацију и идеја у наредној години јесте да на том плану ујединимо све што имамо дигитализовано", рекла је Видовићева.
Стручњаци на овом скупу и бројни учесници указали су да је ефикасно корпоративно управљање фирмама битно у смислу економског развоја, конкурентности привреде, дигиталне трансформације и стварања повољнијег пословног амбијента.
Редовни професор Економског факултета у Загребу Силвије Орсаг нагласио је да је корпоративно управљање фирмама неопходност у данашњем времену.
У Бањалуци је данас отворен јубиларни Симпозијум о корпоративном управљању под називом "Корпоративно управљање и вриједност предузећа".
Овај дводневни скуп у бањалучком хотелу "Босна" организују Економски факултет Универзитета у Бањалуци, Фонд за заштиту животне средине Републике Српске и часопис "Финрар".
Ријеч је о значајном регионалном пословном и научно-стручном скупу који окупља истакнуте представнике институција Републике Српске и БиХ, академске заједнице, финансијског сектора и привреде из Српске, БиХ, Србије, Црне Горе, Хрватске и Француске.
Биће разговарано о будућности привреде и пословања, реформама образовног система, значају квалитетног корпоративног управљања, рачуноводству, ревизији и порезима, примјени вјештачке интелигенције, ЕСГ стандардима и циркуларној економији, стварању нових вриједности и одрживом развоју предузећа, преноси Срна.
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