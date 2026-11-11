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Више од четвртине Европљана бори се да покрије неочекиване трошкове

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АТВ редакција
11.11.2026 15:39

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Новац еври
Фото: Pixabay

Више од четвртине становника ЕУ бори се да покрије неочекиване трошкове због недостатка финансијске заштитне мреже, показали су подаци Евростата.

"У 2025. години 29,2 одсто становништва ЕУ није било у стању да се носи са неочекиваним финансијским трошковима, што је незнатно мање у односу на 30 одсто у 2024. години", наводи се у саопштењу статистичке агенције ЕУ.

Евростат истиче да чак 50,5 одсто становништва Грчке није било у стању да се избори са таквим неочекиваним догађајима, а слиједе Летонија са 43,7 одсто и Бугарска са 42,4 одсто.

Најмање цифре су забиљежене у Холандији 15,3 одсто, те Чешкој и Малти по 18,7 одсто, преноси Срна.

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