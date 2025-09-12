Вриједност биткоина порасла за 1,3 одсто на 98.178 евра

Извор:
Танјуг
12.09.2025
17:09
Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 1,3 одсто на 98.178,27 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 42,61 милијарду евра, што је мало нижа вриједност у односу на јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 57 у категорији “похлепа”, а то показује да је расположење улагача мало боље у односу на јуче, када се индекс налазио на нивоу 54 у категорији “неутрално”.
Вриједност итиријума (ЕТХ) је порасла за 2,66 одсто на 3.864,17 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 1,21 одсто на 775,83 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 6,2 одсто на 204,85 евра, а аваланш (АВАX) пао за 1,01 одсто на 24,26 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 2,73 евра, што је за 1,04 одсто више него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ХИФИ,СЛФ и ЈГГ.
