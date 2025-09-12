Logo
Large banner

Вриједност биткоина порасла за 1,3 одсто на 98.178 евра

Извор:

Танјуг

12.09.2025

17:09

Коментари:

0
Вриједност биткоина порасла за 1,3 одсто на 98.178 евра
Фото: Pexels

Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 1,3 одсто на 98.178,27 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 42,61 милијарду евра, што је мало нижа вриједност у односу на јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 57 у категорији “похлепа”, а то показује да је расположење улагача мало боље у односу на јуче, када се индекс налазио на нивоу 54 у категорији “неутрално”.

Вриједност итиријума (ЕТХ) је порасла за 2,66 одсто на 3.864,17 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 1,21 одсто на 775,83 евра.

Милорад Додик-Саво Минић-Брезичани-Приједор

Република Српска

Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима

Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 6,2 одсто на 204,85 евра, а аваланш (АВАX) пао за 1,01 одсто на 24,26 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 2,73 евра, што је за 1,04 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ХИФИ,СЛФ и ЈГГ.

Подијели:

Таг:

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима

Република Српска

Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима

2 ч

0
Сијарто: Фобија и дупли стандарди према Будимпешти морају престати

Свијет

Сијарто: Фобија и дупли стандарди према Будимпешти морају престати

2 ч

0
Додик обезбиједио новац за водовод у најстрадалнијем селу у 2. Свјетском рату

Друштво

Додик обезбиједио новац за водовод у најстрадалнијем селу у 2. Свјетском рату

2 ч

1
Georgina Rodriguez се хвали вјереничким прстеном

Сцена

Georgina Rodriguez се хвали вјереничким прстеном

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner