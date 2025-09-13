Logo

Злато наставља да обара све рекорде!

13.09.2025

16:27

Злато наставља да обара све рекорде!
Фото: Pixabay

Није лако ни избројати колико пута је од почетка године цијена злата на берзи достигла "нови рекорд". У сваком случају, она је сада већ прешла 3.650 долара за унцу, а прогнозе стручњака указују да би у наредном периоду могла достићи и вртоглавих 5.000 долара.

На то је недавно упозорио "Голдман Сакс" уз опаску да ће то зависити од даљег тока сукоба Доналда Трампа са Федералним резервама САД.

Трампова трговинска и економска политика подстиче инвеститоре да преиспитају своју изложеност долару као доминантној светској валути, па "утјеху", односно сигурност, као и многе централне банке, траже у куповини златних полуга, што овом племенитом металу додатно диже цијену. Према подацима Европске централне банке, злато је у првој половини године претекло евро као друга најважнија резервна имовина на свијету за централне банке, вођено рекордним куповинама и вртоглавим растом цијена.

Залихе злата које држе централне банке широм свијета приближавају се историјским максимумима из послијератне ере Бретон Вудса. Достигле су врхунац од 38.000 тона средином шездесетих година прошлог вијека, а према подацима ЕЦБ, лане су поново порасле и достигле 36.000 тона.

Глобална потражња за златом је у сталном је порасту још од 2014. године, а посебно од почетка сукоба у Украјини. Главни покретачи су централне банке, а посебно у Кини, која све више улаже у злато као стратешку резерву.

"Да би се схватила величина глобалне потражње, довољно је рећи да при садашњој цијени од 3.652 долара по унци, вриједност тоне злата прелази 112 милиона долара. То значи да очекивана тражња у 2025. години представља тржиште вриједно око 560 милијарди долара – што јасно показује зашто се злато поново посматра као стратешка резерва и 'новац будућности'", каже Георги Христов из компаније "Тавекс злато и сребро" за РТ Балкан.

Стручњаци истичу да је попуштање монетарне политике у САД, које се очекује, један од кључних разлога за раст цијене злата.

"Аналитичари вјерују да постоји 80 одсто шанси да ћемо већ у септембру видјети смањење референтне каматне стопе за најмање 25 базних поена. Опуштенија монетарна политика погодује цени имовине попут злата, које се нашироко препознаје као заштита од инфлације", објашњава Христов.

Када се погледају највеће економске кризе у посљедњих 100 година, јасан је образац који се понавља - нагли раст цијена актива, затим оштар пад, рецесија и успоравање економије. Ситуацију додатно компликују реакције влада и централних банака – умјесто природног прилагођавања, често се прибјегава новом задуживању и "надувавању балона". Свака сљедећа криза постаје тежа од претходне јер се дугови гомилају, а вриједност новца слаби.

"Највећи проблем је што су традиционални алати за ублажавање криза готово исцрпљени. Каматне стопе су већ ниске и њихово даље смањење више подстиче инфлацију него раст. Глобални дуг је на историјском максимуму, политичка стабилност нарушена, а привредни раст стагнира. Преостају само мјере попут штампања новца и контроле криве приноса – што указује на почетак системске промјене", каже Христов и додаје да принос од злата у рецесијама обично надмашује другу имовину.

Он тврди да, иако је на самом почетку кризе могућ кратак пад усљед потребе за ликвидношћу, убрзо слиједи раст и наводи да злато расте око 15% у свакој кризи.

Управо на то указују и прогнозе "Голдман Сакса". Основна прогноза предвиђа да би цијена злата у нормалним околностима могла да порасте на 4.000 долара по унци до половине 2026. године.

У случају изузетно негативног шока, као што је озбиљно угрожавање независности Федералних резерви које би покренуло панику инвеститора, цијена злата би могла да достигне 4.500 долара. Најекстремнији сценарио "Голдман Сакса" предвиђа да би инвеститори могли да преусмјере један одсто својих улагања државних обвезница у злато, што би довело до скока цијене овог метала на скоро 5.000 долара за унцу.

Аналитичари наводе да су инвеститори забринути да би "политизован" ФЕД био склонији смањењу каматних стопа него што би то иначе био случај, што би довело до повећања дугорочних инфлационих очекивања и поткопавања цијена америчких трезорских обвезница, због чега би потражња за златом додатно порасла, преноси РТ Балкан.

Злато

cijena zlata

