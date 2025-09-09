Сутра без струје хиљаде домаћинстава у Српској

09.09.2025
11:13
Због годишњег ремонта трафостанице "Брањево", сутра ће без струје бити 2.800 потрошача у више зворничких насеља и у дијеловима бијељинског села Главичице, најављено је из предузећа "Електро-Бијељина".
Од 9.00 до 17.00 часова електричну енергију неће имати потрошачи у зворничким насељима Брањево, Доња Пилица, Горња Пилица, Доњи Шепак, Средњи Шепак, Горњи Шепак, Доњи и Горњи Локањ, као и потрошачи у дијеловима семберског села Главичице.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Локањ", "Шепак", "Пилица", "Брањево један" и "Брањево два".
Из "Елекро-Бијељине" моле кориснике да уваже овај застој у испоруци струје.
