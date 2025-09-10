Logo
Болница Коњиц тврди да су имали санитетско возило за транспорт преминуле бебе

Болница Коњиц тврди да су имали санитетско возило за транспорт преминуле бебе
Фото: Pexels

Из Опште болнице Коњиц негирали су наводе родитеља бебе, која је преминула на путу из ове болнице према Универзитетско клиничкој болници Мостар, да нису имали санитетско возило на располагању.

"Поводом немилог догађаја, смрти једанаестомјесечне бебе из Коњица, а у вези са натписима који су се појавили у појединим медијима и порталима, за сада једино можемо да демантујемо информацију да у тренутку упућивања бебе у другу здравствену установу (СКБ Мостар) ЈУ Општа болница Коњиц није имала на располагању санитетска возила и особље потребно за транспорт пацијента (мед. пратња и возач). Дакле, болница је имала на располагању и санитетско возило и особље потребно за транспорт пацијента у другу здравствену установу. Обзиром да је у току истрага надлежних органа, Болница у цијелости сарађује са истражним органима како би се утврдиле све околности овог догађаја. Породици преминулог д‌јетета изражавамо најдубље саучешће и стојимо на располагању за сву потребну подршку и помоћ- поручили су из Опште болнице Коњић за "Аваз".

Ипак, остаје нејасно зашто су родитељи 11-мјесечне бебе онда возили дијете према Мостару под пратњом полиције.

beba pixabay

Хроника

Коњиц завијен у црно: Ово је малени дјечак који је преминуо на путу до болнице

