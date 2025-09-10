Болница Коњиц тврди да су имали санитетско возило за транспорт преминуле бебе

Извор:
Аваз
10.09.2025
13:33
Коментари:0
Из Опште болнице Коњиц негирали су наводе родитеља бебе, која је преминула на путу из ове болнице према Универзитетско клиничкој болници Мостар, да нису имали санитетско возило на располагању.
"Поводом немилог догађаја, смрти једанаестомјесечне бебе из Коњица, а у вези са натписима који су се појавили у појединим медијима и порталима, за сада једино можемо да демантујемо информацију да у тренутку упућивања бебе у другу здравствену установу (СКБ Мостар) ЈУ Општа болница Коњиц није имала на располагању санитетска возила и особље потребно за транспорт пацијента (мед. пратња и возач). Дакле, болница је имала на располагању и санитетско возило и особље потребно за транспорт пацијента у другу здравствену установу. Обзиром да је у току истрага надлежних органа, Болница у цијелости сарађује са истражним органима како би се утврдиле све околности овог догађаја. Породици преминулог дјетета изражавамо најдубље саучешће и стојимо на располагању за сву потребну подршку и помоћ- поручили су из Опште болнице Коњић за "Аваз".
Ипак, остаје нејасно зашто су родитељи 11-мјесечне бебе онда возили дијете према Мостару под пратњом полиције.
