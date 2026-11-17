Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Локална управа Источни Стари град и Цивилна заштита Републике Српске подручно одјељење Соколац извели су на локалитету Романије показну вјежбу спасавања повријеђених планинара са неприступачног терена.
Републичка управа Цивилне заштите према упутама Владе Републике Српске спроводи годишње планове заштите од поплава, пожара,земљотреса и снијежних падавина.
Стручни ИТ тим Горске службе спасавања Источни Стари Град направио је апликацију која помаже тимовима при организацији спасавања. У случају незгоде, путем апликације кординатор може да пошаље узбуну свим учесницима.
Из Општине Источни Стари кажу да ће увијек ће бити на услузи ГСС И ЦЗ за овакве показне вјежбе, али и за дјеловање у стварним околностима као што су поплаве и пожари.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
5 ч1
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму