Аутор:АТВ редакција
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Општина Језеро прославила је данас крсну славу Светог архангела Михаила, а тим поводом је одржана свечана академија на којој је прва Повеља општине додијељена српском члану и предсједавајућој Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.
Повељу је добио и Александар Ђедовац, директор Фонда за избјегла и расељена лица и за сарадњу са Србима у регину АП Војводине и постхумно борац Војске Републике Српске Никола Николашу, а плакета је додијељена директору "М:тела" Јелени Триван.
Литургију поводом великог празника је у Храму Светог великомученика кнеза Лазара у Језеру служио Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије, који се поздравном бесједом и благословом обратио и присутнима на почетку свечане академије у згради општине.
Начелник Језера Снежана Ружичић честитала је славу суграђанима, те подсјетила да је данас и 31 година од потписивања Дејтонског мировног споразума према којем су се вратили у свој крај.
"Нажалост, у том нашем прогону било је много људских жртава, много материјалне штете на овим просторима западнокрајишких општина. Дејтонским споразумом враћени смо у наше крајеве, и онда је одлучено да се Аранђелдовдан слави као слава општине Језеро", рекла је Ружичићева Срни.
Она је истакла да слави присуствује велики број гостију, међу којима и делегација са Косова и Метохије, предвођена предсједником Звечана Иваном Тодосијевићем.
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