Додик: Трагично је гледати Приједор у тренуцима поплава, то нисмо могли да игноришемо

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас у Приједору, након што се увјерио у ток реконструкције објеката за одбрану од поплава, да вјерује да власт Српске доприноси стабилности и сигурности и да ће ово битно помоћи људима, те да ће то они да примијете.
"Нисмо оклијевали да помогнемо послије великих поплава када је вода ушла у куће. Држава је ту да помогне да се такви догађаји више не дешавају, а ми не радимо за медаљу већ зато што је то наша обавеза", рекао је Додик новинарима у Брезичанима код Приједора.
Он је захвалио свима који су у томе помогли, нагласивши да се сада рјешавају проблеми.
"Заиста је трагично гледати Приједор у тренуцима поплава, насеља и патњу људи и то нисмо могли да игноришемо", истакао је Додик.
Он је указао да чињеница да је више од 200 милиона уложено не само овдје него у цијелој Републици Српској говори колика је брига за овакве ствари.
Према његовим ријечима, тај новац је уложен да се ријеше проблеми, а доношене су промптне мјере.
"Увијек кад видим да нешто урадимо осјетим се поносан зато што Република Српска ради, не стоји, а многи лажу о њој када кажу да је у банкроту", навео је Додик.
Напоменуо је и да примјећује да је значајан број аутомобила на улицама, да се много кућа гради и да расте повјерење у државу Републику Српску, те да вјерује да људи и због тога имају жељу да бране Српску.
Приједор су у марту погодиле катастрофалне поплаве, а помоћ у санирању пружиле су највише институције Српске.
У поплавама које су у марту захватиле приједорски крај око 800 објеката било је под водом.
