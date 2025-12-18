Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Извор:
Кроз разговор и практичну демонстрацију, ученицима Основне школа „Десанка Максимовић“ представљене су петарде, ватромети и друга пиротехничка средства, уз објашњење како се правилно користе и зашто неправилна употреба може имати озбиљне посљедице.
"Волим празнике али морамо да будемо пажљиви када палимо петарде",
"Ја не бацам петарде кад су празници ови, а и свеједно мени су празници љепши без тога", говоре нам ученици.
Овакве акције подржавају и здравствени радници, који истичу да употреба пиротехничких средстава треба да се одвија у строго контролисаним условима и у складу са прописима.
"Нажалост свједоци смо да често пута долази до разних врста опекотина коже руку али неријетко и коже лица очију, оштећења очију и вида итд, а у најтежем случајевима знало је доћи и до тешке повреде прстију нажалост у појединим случајевима и до те трауматске ампутације прстију што је најгора и најтежа повреда која може да се деси", каже Борис Вујановић, специјалиста интерне медицине.
Пиротехничка средства сврстана су у четири разреда, у зависности од нивоа ризика и буке-од оних са ниским ризиком и занемарљивом буком, до средстава намијењених искључиво за спољашњу употребу, попут петарди и ватромета.
"Увијек идемо водимо се с тим да нам је боље то спријечити на овај начин превентивно дјеловати него да сутра неке посљедице које могу бити далекосежне морамо лијечити", рекао је Здравко Будимир, директор Основне школе "Десанка Максимовић“, Приједор.
Да проблем није занемарљив, показује и податак Полицијске управе Приједор да су током ове године евидентирана два прекршаја због неправилне употребе пиротехничких средстава.
"Пиротехничка средства могу изазвати тешке посљедице стога, апелујемо д јеци да уколико користе пиротехничка средства то раде искључиво уз надзор родитеља, а овом приликом апелујемо и родитељима да уколико обрате пажњу на начин и врсту пиротехничких средстава коју њихова д јеца користе", рекла је Анита Косијер, помоћник командира Полицијске станице Приједор 1.
За непрописну употребу пиротехничких средстава која угрожава друге предвиђена је законска казна од 300 до 900 КМ.
