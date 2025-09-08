Logo
Large banner

Гацко: Усвојена Декларација, ДНС гласао са СНСД-ом

Извор:

АТВ

08.09.2025

11:25

Коментари:

0
Гацко: Усвојена Декларација, ДНС гласао са СНСД-ом

Скупштина општине Гацко усвојила је Декларацију Савеза општина и градова Републике Српске о пресуди предсједнику Српске.

За Декларације је гласало 11 одборника, док је 7 било против.

За Декларацију су гласали одборници СНСД, СПС и ДНС-а, а против су били одборници СДС-а и један одборник радикала.

Сједница је протекла у жестокој критици Декларације од стране одборника СДС-а и начелника Вукоте Говедарице.

Занимљиво да скупштинску већину у Гацку чиме СДС и ДНС, и да нису имали исте ставове око декларације.

Подијели:

Тагови:

Gacko

Вукота Говедарица

Savez opština i gradova

Милорад Додик

potvrđena presuda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мадуро распоређује војску, спрема се сукоб?

Свијет

Мадуро распоређује војску, спрема се сукоб?

1 д

0
Лавров загрмио: Неће моћи!

Свијет

Лавров загрмио: Неће моћи!

1 д

1
Кошарац одбио позив за учешће на састанку у Лондону!

БиХ

Кошарац одбио позив за учешће на састанку у Лондону!

1 д

1
Авион Рајанера слетио у Бањалуку умјесто у Сарајево

Друштво

Авион Рајанера слетио у Бањалуку умјесто у Сарајево

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner