Гацко: Усвојена Декларација, ДНС гласао са СНСД-ом

Извор:
АТВ
08.09.2025
11:25
Коментари:0
Скупштина општине Гацко усвојила је Декларацију Савеза општина и градова Републике Српске о пресуди предсједнику Српске.
За Декларације је гласало 11 одборника, док је 7 било против.
За Декларацију су гласали одборници СНСД, СПС и ДНС-а, а против су били одборници СДС-а и један одборник радикала.
Сједница је протекла у жестокој критици Декларације од стране одборника СДС-а и начелника Вукоте Говедарице.
Занимљиво да скупштинску већину у Гацку чиме СДС и ДНС, и да нису имали исте ставове око декларације.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму