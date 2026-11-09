ГИК Бијељина: Гдје је завршио новац који је Влада Српске дозначила за провођење избора

Аутор:АТВ редакција
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Градска изборна комисија Бијељина затражила је хитно утврђивање одговорности због тога што јој нису стављена на располагање средства за провођење избора, сазнаје РТРС.
Иако је Влада Републике Српске обезбиједила 650.000 КМ за ове намјене, новац није пребачен ГИК-у, наводи се у допису који је у посједу наше телевизије. Траже хитно испитивање поступања градоначелника Града Бијељина и других одговорних лица у вези са располагањем, расподјелом и исплатом средстава.
"Градска изборна комисија Бијељина је у протеклом периоду указивала на изузетно озбиљну ситуацију у којој се налази изборна администрација на подручју Града Бијељина, како прије и током изборног процеса, тако и након потврђивања резултата Општих избора 2026. године, одржаних 4. октобра 2026. године. Наведена ситуација посљедица је континуираног необезбјеђивања и нестављања на располагање финансијских средстава неопходних за рад Градске изборне комисије и спровођење изборних и постизборних активности", истиче се у допису.
Додају да је, Одлуком о буџету Града Бијељина за 2026. годину, донијетом 21. априла 2026. године, за потребе рада Градске изборне комисије одобрен износ од 650.000 КМ, који Комисији никада није стављен на располагање, а који је обезбиједила Влада Републике Српске.
"Овом приликом посебно наглашавамо да се током читавог изборног процеса није радило само о питању финансирања рада Градске изборне комисије, већ о директном угрожавању услова за законито, благовремено и неметано провођење изборног процеса. Иако је Централна изборна комисија БиХ још 7. маја 2026. године донијела Одлуку о расписивању и одржавању Општих избора 2026. године, а чланом 1.2а став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да се буџетска средства неопходна за финансирање избора морају ставити на располагање најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке о расписивању избора, док је став (5) истог члана прописано је да изборна комисија самостално располаже средствима у оквиру одобреног буџета, Градској изборној комисији Бијељина ни током припрема нити током самог изборног процеса нису стављена на располагање средстава одобрених Буџетом Града Бијељина за 2026. годину", наводи се у допису.
Из Градске изборне комисије даље наводе, да због свега наведеног, ГИК Бијељина је била приморана да се ради рјешавања насталог проблема обрати ЦИК-у, тражећи обезбјеђивање средстава, материјално-техничку подршку и помоћ за несметано провођење изборног процеса.
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"Централна изборна комисија је позвала и Владу Републике Српске да преузме потребне активности како би се Градској изборној комисији обезбиједила финансијска средства за несметан рад и провођење изборних активности, као и извршавање закона прописаних надлежности. На основу наведеног, истичемо да је Влада Републике Српске уплатила на рачун Града Бијељина финансијска средства у износу од 650.000 КМ, како би се обезбиједило финансирање неометаног рада Градске изборне комисије и спровођење изборних активности", додаје се у допису.
Међутим, истичу да, упркос додјељеним средствима, до дана сачињавања овог дописа нису измирене све обавезе настале у поступку спровођења Општих избора 2026. године.
Од ЦИК-а БиХ траже хитно испитивање поступања градоначелника Града Бијељина и других одговорних лица у вези са располагањем, расподјелом и исплатом средстава намијењених за рад Градске изборне комисије и спровођење изборних активности. С друге стране, од Од Владе Српске захтијевају да се изјасни о означавању средстава у износу од 650.000 КМ на рачун Града Бијељина, њиховој намјени и реализацији.
Подсјећамо, Влада Републике Српске обезбиједила је за Градску изборну комисију Бијељина 650.000 марака да би избори могли бити одржани. Након што град Бијељина није уплатио средства, ЦИК је позвао Владу да хитно предузме све мјере, да би се ГИК-у Бијељина обезбиједила неопходна средства, чиме би несметано провели изборне активности и све законске надлежности, пише РТРС.
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