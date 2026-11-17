Аутор:АТВ редакција
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Екипа Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Модрича успешно је породила тридесетдвогодишњу жену у санитетском возилу у мјесту Шешлије, током транспорта према ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ у Добоју.
Захваљујући брзој реакцији, преданости и стручности медицинског техничара Горана Поповића и возача санитетског возила Петка Станковића, на свијет је дошао здрав дјечак шесто дијете у овој породици.
Драма и радост током транспорта
Несвакидашњи догађај одиграо се када је постало јасно да беба не може да чека долазак у здравствену установу. За само 12 до 15 минута, колико је порођај трајао, медицинска екипа је успјешно и безбједно обавила комплетан поступак.
„Донијети нови живот на свијет посебан је осјећај. Иако сам раније имао прилику да присуствујем порођају у просторијама хитне помоћи, порођај у санитетском возилу доживио сам први пут и памтићу га цијелог живота”, истакао је техничар Горан Поповић.
Возач санитетског возила Петко Станковић описао је тренутке стреса, али и великог олакшања када се све завршило на најљепши могући начин.
„У својој дугогодишњој каријери први пут сам присуствовао порођају у санитетском возилу. У почетку смо били забринути, али када смо видјели да се све одвија како треба и када смо чули бебин плач, осјетили смо велико олакшање и радост. Након рођења, бебу смо очистили, ослободили дисајне путеве, утоплили и ставили мајци на груди, а потом смо их безбједно транспортовали у болницу”, испричао је Станковић.
Мајка и њена новорођена беба успјешно су превезене у добојску болницу, чиме је донесена још једна велика радост у породични дом тридесетдвогодишње мајке.
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