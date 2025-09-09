Logo
Large banner

Инспекција забранила рад јаслицама у Приједору

09.09.2025

16:21

Коментари:

0
Инспекција забранила рад јаслицама у Приједору
Фото: АТВ

Сектор здравствене инспекције Републичке управе за инспекцијске послове забранио је данас обављање дјелатности приједорском Вртићу "Радост" у дијелу централног објекта гдје су јасличке групе док не буду створени санитарно-технички и хигијенски услови за безбједан боравак дјеце, речено је Срни у овој управи.

По пријави, извршен је ванредни инспекцијски надзор у просторијама јавне предшколске установе у Приједору.

Инспектору је предочена изјава приједорског Завода за изградњу града да је могуће функционисање у објекту у којем се врши санација крова, али да је у случају већих падавина могућ продор воде. Због тога је неопходно да извођач привремено обезбиједи кров ПВЦ фолијама.

илу-чоколадно млијеко-09092025

Здравље

Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања

С обзиром на то да су инспектори у дијелу гдје су јаслице утврдили продирање воде на стропни дио, због чега се круни плафон, забрањено је обављање дјелатности јер су дјеца директно изложена опасности, навели су из републичког инспектората.

Беба

Хроника

Једномјесечна беба преминула на путу до болнице

Вртић "Радост" Приједор је са "Комуналним услугама" Приједор потписао уговор о санацији крова 31. јула, са роком од 20 дана за извођење радова од дана потписивања.

Подијели:

Тагови:

Инспекција

vrtić

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања

Здравље

Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања

15 ч

0
Младен, Петар и Марко у великим проблемима због фаталне Драженке

Љубав и секс

Младен, Петар и Марко у великим проблемима због фаталне Драженке

16 ч

0
Једномјесечна беба преминула на путу до болнице

Хроника

Једномјесечна беба преминула на путу до болнице

16 ч

0
Фанови пјевачици замјерају неискреност ''Заговара природност, а сва се изоперисала''

Сцена

Фанови пјевачици замјерају неискреност ''Заговара природност, а сва се изоперисала''

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner