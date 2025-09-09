Инспекција забранила рад јаслицама у Приједору

09.09.2025
Сектор здравствене инспекције Републичке управе за инспекцијске послове забранио је данас обављање дјелатности приједорском Вртићу "Радост" у дијелу централног објекта гдје су јасличке групе док не буду створени санитарно-технички и хигијенски услови за безбједан боравак дјеце, речено је Срни у овој управи.
По пријави, извршен је ванредни инспекцијски надзор у просторијама јавне предшколске установе у Приједору.
Инспектору је предочена изјава приједорског Завода за изградњу града да је могуће функционисање у објекту у којем се врши санација крова, али да је у случају већих падавина могућ продор воде. Због тога је неопходно да извођач привремено обезбиједи кров ПВЦ фолијама.
С обзиром на то да су инспектори у дијелу гдје су јаслице утврдили продирање воде на стропни дио, због чега се круни плафон, забрањено је обављање дјелатности јер су дјеца директно изложена опасности, навели су из републичког инспектората.
Вртић "Радост" Приједор је са "Комуналним услугама" Приједор потписао уговор о санацији крова 31. јула, са роком од 20 дана за извођење радова од дана потписивања.
