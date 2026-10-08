Источно Сарајево: Квар на цјевоводу отклоњен, у току пуњење система

Аутор:АТВ редакција
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Комунално предузеће "Водовод и канализација" Источно Сарајево саопштило је да је квар на цјевоводу ДН 500 отклоњен и да је извршено испитивање урађеног споја на цурења.
"У току је постепено пуњење система, које ће се одвијати у фазама, имајући у виду дужину транспортне, као и дистрибутивне мреже", истичу из овог предузећа.
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Из "Водовода" моле потрошаче за разумијевање и стрпљење током стабилизације система водоснабдијевања.
Због хаварије на главном транспортном цјевоводуса постројења Тилава јуче је дошло до потпуног прекида у водоснабдијевању на подручју града Источно Сарајево.
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