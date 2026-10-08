Logo

Источно Сарајево: Квар на цјевоводу отклоњен, у току пуњење система

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 15:24

Коментари:

0
Отклањање квара на водоводној мрежи Источно Сарајево.
Фото: АТВ

Комунално предузеће "Водовод и канализација" Источно Сарајево саопштило је да је квар на цјевоводу ДН 500 отклоњен и да је извршено испитивање урађеног споја на цурења.

"У току је постепено пуњење система, које ће се одвијати у фазама, имајући у виду дужину транспортне, као и дистрибутивне мреже", истичу из овог предузећа.

илу-новчаник-03042026

Бања Лука

Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

Из "Водовода" моле потрошаче за разумијевање и стрпљење током стабилизације система водоснабдијевања.

Због хаварије на главном транспортном цјевоводуса постројења Тилава јуче је дошло до потпуног прекида у водоснабдијевању на подручју града Источно Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

Вода

Водоснабдијевање

квар на мрежи

несташица воде

Коментари (0)

Више из рубрике

Фарук Ђозић

Градови и општине

Смијењен Фарук Ђозић због коментара о Ратку Младићу

3 ч

2
На подручју Источног Сарајева јуче је дошло до хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, усљед чега је прекинуто водоснабдјевање.

Градови и општине

Хаварија оставила подручје Источног Сарајева без воде: Цистерне на терену, у маркетима нестали канистери

5 ч

0
Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

Градови и општине

Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

21 ч

0
Хаварија на водоводу у Источном Сарајеву

Градови и општине

ВИДЕО - Огромна хаварија на водоводној мрежи, велики дио града без воде

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима