Аутор:АТВ редакција
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Служба цивилне и противпожарне заштите општине Јабланица упозорила је становнике на могућност поплава, бујица и клизишта на сливном подручју ријеке Неретве због најављених обилних падавина.
Упозорење се односи за наредна два дана, када се очекује врхунац воденог таласа.
Из општине Јабланица позвали су становништво на повећан опрез, посебно оне који живе уз водотокове и на подручјима подложним плављењу и клизиштима.
Грађанима је препоручено предузимање превентивних мјера заштите, избјегавање кретања у близини набујалих водотокова и преласка преко поплављених саобраћајница, те праћење службених обавјештења надлежних институција, преноси Срна.
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