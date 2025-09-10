Logo
Кинескиња држи псе у транспортерима, огласили се из требињског азила

АТВ

10.09.2025

Кинескиња држи псе у транспортерима, огласили се из требињског азила
Већ неколико дана кинеска држављанка борави у центру Требиња са псима које држи у транспортерима по цијели дан на врућини.

Данас су је само пребацили на другу локацију, а упућен је позив ветеринарској инспекторки која ће у петак изаћи на лице мјеста.

"Ово је мучење животиња, 5 одраслих паса и 5 штенаца је у 4 средња транспортера. Добила је налог за депортацију мислим 19. августа и до тада се нешто хитно мора урадити по овом питању. Ако добијемо налог за одузимање паса, мада чисто сумњам има ли ико рјешење за њих, ови пси нису за азил нити могу у азил", рекла је Сања Марковић из азила Даница Требиње.

Пси

Требиње

maltretiranje

