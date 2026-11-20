Аутор:АТВ редакција
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Одборници Скупштине општине Брод на данашњој сједници су једногласно усвојили одлуку о промјени досадашњег назива Улице Саве Ковачевића у Улицу мајке Миље Зечевић, чиме је одата почаст жени која је постала симбол страдања и патње српског народа у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
Ријеч је о улици у мјесној заједници Бродско поље један, речено је Срни из општине Брод.
Иницијативу за промјену назива улице поднио је начелник општине Брод Милан Зечевић, а подржала ју је Комисија за утврђивање приједлога назива улица на подручју општине Брод.
Сагласност за преименовање улице дао је и Савјет мјесне заједнице Бродско поље један, након чега је Одјељење за стамбено-комуналне послове и екологију упутило приједлог одлуке Скупштини општине Брод на разматрање и усвајање.
Мајка Миља Зечевић, која је преминула 7. новембра 2026. године у 95. години, остала је упамћена као свједок једног од најтежих злочина почињених над српским цивилима на почетку рата у БиХ. У Сијековцу је 26. марта 1992. године изгубила супруга Јову и тројицу синова, Милана, Петра и Васу.
Начелник општине се захвалио одборницима што су подржали иницијативу, те нагласио да одлуком да једна од бродских улица понесе њено име, општина Брод на трајан начин чува сјећање на мајку Миљу Зечевић, њену личну трагедију и страдање невиних жртава, како би успомена на њих остала сачувана и за будуће генерације.
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