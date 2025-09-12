Logo
Large banner

Минић обишао радове на заштити од поплава код Приједора

Извор:

СРНА

12.09.2025

18:01

Коментари:

0
Минић обишао радове на заштити од поплава код Приједора
Фото: РТРС

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је данас у Брезичанима код Приједора, гдје је уложено 5,5 милиона КМ за реконструкцију објеката за одбрану од поплава, како би се увјерио да је то урађено.

Минић је подсјетио да је као ресорни министар био заједно са предсједником Републике на сједници Скупштине града Приједор када су договорена средства која су ангажована, а ријеч је о непуних 16 милиона КМ.

Он је напоменуо да је од тога одмах грађанима за санацију штете промптно исплаћено 6,5 милиона КМ, 150.000 КМ интервентно за привреду, а пола милиона за пољопривреду.

Евровизија

Свијет

Евровизија на кољенима: Израел неће учествовати

"Ангажовано је и 5,5 милиона које смо веома брзо реализовали у смислу да је расписан јавни позив у коме је предвиђено и пројектовање и извођење радова и сада се налазимо на дијелу који је маркиран као најзахтјевнији", рекао је Минић новинарима на локацији жељезничког моста у Брезиначнима.

Приједор су у марту погодиле катастрофалне поплаве, а помоћ у санирању пружиле су највише институције Српске.

У поплавама које су у марту захватиле приједорски крај око 800 објеката било је под водом.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Евровизија на кољенима: Израел неће учествовати

Свијет

Евровизија на кољенима: Израел неће учествовати

1 ч

0
Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ

Друштво

Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ

1 ч

0
Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

Регион

Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

1 ч

0
Звезда продала Шерифа Ендијеја за 5.000.0000 евра

Фудбал

Звезда продала Шерифа Ендијеја за 5.000.0000 евра

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner