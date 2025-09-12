Минић обишао радове на заштити од поплава код Приједора

Извор:
СРНА
12.09.2025
18:01
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је данас у Брезичанима код Приједора, гдје је уложено 5,5 милиона КМ за реконструкцију објеката за одбрану од поплава, како би се увјерио да је то урађено.
Минић је подсјетио да је као ресорни министар био заједно са предсједником Републике на сједници Скупштине града Приједор када су договорена средства која су ангажована, а ријеч је о непуних 16 милиона КМ.
Он је напоменуо да је од тога одмах грађанима за санацију штете промптно исплаћено 6,5 милиона КМ, 150.000 КМ интервентно за привреду, а пола милиона за пољопривреду.
"Ангажовано је и 5,5 милиона које смо веома брзо реализовали у смислу да је расписан јавни позив у коме је предвиђено и пројектовање и извођење радова и сада се налазимо на дијелу који је маркиран као најзахтјевнији", рекао је Минић новинарима на локацији жељезничког моста у Брезиначнима.
Приједор су у марту погодиле катастрофалне поплаве, а помоћ у санирању пружиле су највише институције Српске.
У поплавама које су у марту захватиле приједорски крај око 800 објеката било је под водом.
