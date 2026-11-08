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Митровдан у Невесињу: Историјска одлучност у одбрани вјере, идентитета и отаџбине

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08.11.2026 12:29

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Служење помена погинулим борцима код Споменика слободе у Невесињу поводом обиљежавања Дана општине, крсна слава Борачке организације Републике Српске и Дан сјећања на Митровданске битке из 1992. и 1994.
Фото: АТВ

Кроз историју су Невесињци спремно показали одлучност да отаџбину, идентитет и своју вјеру сачувају.

То су потврдили и током протеклог рата у двије митровданске битке, када су успјешно одбранили овај дио Републике Српске. Поручено је то данас из Невесиња, гдје се свечано обиљежава Митровдан – Дан општине, уз сјећање на све страдале.

Митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије служио је Свету архијерејску литургију у Храму Вазнесења Господњег.

Након тога, свештеник Василије Томић је у својој бесједи поручио како будућим генерацијама за примјер треба да буде јунаштво митровданских бораца.

Централна прослава крсне славе-БОРС

Друштво

Централна прослава Митровдана у Источном Сарајеву

"Дошло је вријеме да треба да обновимо своју нацију, да се рађамо и да спроведемо ону мудрост да "змију гладимо и да се испод ње вадимо". Да ово ваше јунаштво, надалеко чувено, пренесете на духовни план", рекао је отац Василије.

Он је позвао вјернике да се окрену вјери и молитви, упозоравајући на искушења савременог времена и потребу да се млађим генерацијама пренесу вриједности које су чувале њихове претке.

Прва Митровданска битка почела је у рану зору на Митровдан. То је једна од највећих битака у Одбрамбено-отаџбинском рату јер је 3.500 припадника Невесињске бригаде побиједило пет пута бројнијег непријатеља.

У Митровданској бици 1992. године погинуо је 41 борац Војске Републике Српске (ВРС) и један цивил, док је око 750 бораца лакше и теже рањено.

Битке су трајале седам дана и седам ноћи, а српски борци тада су одбранили своју линију.

У другој Митровданској бици, која је почела 9. новембра 1994. године, припадници такозване Армије БиХ диверзантски су се убацили у српске територије и отпочеле нападе с леђа.

Тада је погинуло 26 припадника ВРС, од којих су четворица убијена након заробљавања, док је око 140 бораца рањено. Ипак, Невесињска бригаде успјела се одупријети и спријечити да Невесиње падне у руке непријатеља.

(РТРС)

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Тагови :

Митровдан

Невесиње

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