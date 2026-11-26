Аутор:АТВ редакција
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Мостарски ватрогасци извијестили су о несвакидашњој ситуацији у којој је старији мушкарац након поправке цигле остао заглављен на крову породичне куће.
О догађају је на својој Фејсбук страници извијестила Професионална ватрогасна јединица Мостар.
Више појединости о околностима догађаја засад није објављено, преноси ХерцеговинаИнфо.
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