На Чврсници и даље активан пожар, ватрогасци на терену

Пожар на Чврсници и даље је активан, а на више мјеста уочена су отворена жаришта, саопштено је из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.

Горе заостали пањеви који се одроњавањем шире на неопожарене површине, те да се пожар шири и подземним жилама које нису видљиве голим оком.

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Отворена жаришта уочена су синоћ током обиласка терена.

Ватрогасци су на гашењу пожара на Чврсници ангажовани током дана, од 9.00 до 16.00 часова, а увече обилазе пожариште.

(Срна)