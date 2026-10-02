На Чврсници и даље активан пожар, ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на Чврсници и даље је активан, а на више мјеста уочена су отворена жаришта, саопштено је из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.
Горе заостали пањеви који се одроњавањем шире на неопожарене површине, те да се пожар шири и подземним жилама које нису видљиве голим оком.
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Отворена жаришта уочена су синоћ током обиласка терена.
Ватрогасци су на гашењу пожара на Чврсници ангажовани током дана, од 9.00 до 16.00 часова, а увече обилазе пожариште.
(Срна)
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