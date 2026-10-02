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На Чврсници и даље активан пожар, ватрогасци на терену

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02.10.2026 11:38

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Пожар на Чврсници и даље је активан, а на више мјеста уочена су отворена жаришта, саопштено је из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.

Горе заостали пањеви који се одроњавањем шире на неопожарене површине, те да се пожар шири и подземним жилама које нису видљиве голим оком.

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Отворена жаришта уочена су синоћ током обиласка терена.

Ватрогасци су на гашењу пожара на Чврсници ангажовани током дана, од 9.00 до 16.00 часова, а увече обилазе пожариште.

(Срна)

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Тагови :

Чврсница

пожар

Ватрогасци

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