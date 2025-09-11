Logo
Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години

11.09.2025

17:33

Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години
Фото: Pixabay

Најстарија Дервенћанка Љубица Гаврић из Осиње преминула је у 103. години, а сахрањена је јуче на гробљу у Осињи.

Гаврићеву, која је била и најстарији члан Социјалистичке партије, на вјечни починак испратили су чланови породице, руководство Градског одбора СП-а и предсједник партије Петар Ђокић.

"Љубица је била најстарији члан наше партије и имао сам срећу да 2023. године заједно прославимо њен 100. рођендан. Живјела је достојанствено, радосно и тихо са ријечима да људи треба да живе како најбоље знају и да раде по свом. Са њом не губимо само дугогодишњег члана, губимо и снагу која нас је годинама подсјећала на вриједности живота и на значај припадности идеји која нас спаја", написао је Ђокић на „Фејсбуку“ додавши да је Гаврићева оставила неизбрисив траг у Социјалистичкој партији.

Бака Љубица је свој 102. рођендан прославила 1. априла у Геронтолошком центру који јој је био други дом.

