Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години

11.09.2025
17:33
Коментари:0
Најстарија Дервенћанка Љубица Гаврић из Осиње преминула је у 103. години, а сахрањена је јуче на гробљу у Осињи.
Гаврићеву, која је била и најстарији члан Социјалистичке партије, на вјечни починак испратили су чланови породице, руководство Градског одбора СП-а и предсједник партије Петар Ђокић.
Занимљивости
Психолози вјерују да ове лоше навике имају само најинтелигентнији
"Љубица је била најстарији члан наше партије и имао сам срећу да 2023. године заједно прославимо њен 100. рођендан. Живјела је достојанствено, радосно и тихо са ријечима да људи треба да живе како најбоље знају и да раде по свом. Са њом не губимо само дугогодишњег члана, губимо и снагу која нас је годинама подсјећала на вриједности живота и на значај припадности идеји која нас спаја", написао је Ђокић на „Фејсбуку“ додавши да је Гаврићева оставила неизбрисив траг у Социјалистичкој партији.
Хроника
Детаљи нове тешке несреће - има повријеђених
Бака Љубица је свој 102. рођендан прославила 1. априла у Геронтолошком центру који јој је био други дом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму