Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Извор:

АТВ

11.09.2025

21:06

Коментари:

0
Фото: Друштвене мреже

У четвртак се на друштвеним мрежама огласила једна Зеничанка, која је доживјела неугодно искуство испред Шоппинг центра у Зеници.

Наиме, непознато возило је у периоду од 9:00 до 14:30 сати ударило њен аутомобил марке Опел Мерива, који је био паркиран на паркингу центра.

“Ако има неко информацију, биће награђен. Ударили су ми ауто испред Шопинга на паркингу у периоду од 9 до 14:30 сати. Нажалост, камере не покривају тај дио. Ауто је било паркирано на мјесту гдје је заокружен овај Опел”, навела је власница возила у објави.

Апелује се на све грађане који су евентуално свједочили незгоди или имају било какву информацију о починиоцу да се јаве власници возила, како би се случај што прије расвијетлио.

