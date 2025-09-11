Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Извор:
АТВ
11.09.2025
21:06
У четвртак се на друштвеним мрежама огласила једна Зеничанка, која је доживјела неугодно искуство испред Шоппинг центра у Зеници.
Наиме, непознато возило је у периоду од 9:00 до 14:30 сати ударило њен аутомобил марке Опел Мерива, који је био паркиран на паркингу центра.
БиХ
“Ако има неко информацију, биће награђен. Ударили су ми ауто испред Шопинга на паркингу у периоду од 9 до 14:30 сати. Нажалост, камере не покривају тај дио. Ауто је било паркирано на мјесту гдје је заокружен овај Опел”, навела је власница возила у објави.
Апелује се на све грађане који су евентуално свједочили незгоди или имају било какву информацију о починиоцу да се јаве власници возила, како би се случај што прије расвијетлио.
