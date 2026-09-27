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Нови земљотрес на подручју Пала, грађани осјетили подрхтавање

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27.09.2026 09:42

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Нови земљотрес на подручју Пала, грађани осјетили подрхтавање
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине три степена Рихтера регистрован је јутрос са епицентром око осам километара југоисточно од Пала, објавио је Хидрометеоролошки завод Републике Српске.

Потрес је мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода лоциран у 8.34 часова са процијењеним интензитетом у епицентралној зони од четири степена Меркалијеве скале.

Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони, навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.

Корисници Европског медитеранског сеизмолошког центра коментарисали су да је "заљуљало кратко" и да је "уздрмало мало".

У четвртак, 24. септембра, потрес јачине 2,5 Рихтера регистрован је на истом подручју, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Пале

Рихтерова скала

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