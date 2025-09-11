Logo
Обилне падавине поплавиле југ Српске

АТВ

11.09.2025

14:42

Обилне падавине поплавиле југ Српске
Не престаје да пада обилна киша на југу Српске.

Од јутрос највише кише пало је у Берковићима, чак 44 литра по метру квадратном. Ништа мирније није било ни у Требињу, Гацку и на Чемерну, гдје је измјерено по 28 литара, док је у Билећи пало 27, а у Невесињу 17 литара кише.

Обилне падавинама које су за кратко вријеме преплавиле херцеговачке улице, отежавају саобраћај.

Из метеоролошке станице у Требињу, за АТВ су рекли, да се до краја дана очекује стабилизација времена.

