Обилне падавине поплавиле југ Српске

Не престаје да пада обилна киша на југу Српске.
Од јутрос највише кише пало је у Берковићима, чак 44 литра по метру квадратном. Ништа мирније није било ни у Требињу, Гацку и на Чемерну, гдје је измјерено по 28 литара, док је у Билећи пало 27, а у Невесињу 17 литара кише.
Обилне падавинама које су за кратко вријеме преплавиле херцеговачке улице, отежавају саобраћај.
Из метеоролошке станице у Требињу, за АТВ су рекли, да се до краја дана очекује стабилизација времена.
