Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стеван Бекан, директор ЈУ "Екологија и безбједност" потврдио је за АТВ да је у Требињу у посљедња 24 часа пало 62,6 литара кише, али упркос оваквим временским приликама, али да није било пријава штете на имовини грађана.
Дежурне екипе успјешно и брзо су отклониле проблем мањег броја зачепљених шахтова.
Синоћ су забиљежени и удари вјетра до 72 km/h.
Све надлежне службе су на терену због проблема изазваних великом количином падавина.
Екипе Комуналног, Водовода, Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и Службе за цивилну заштиту ЈУ "Екологија и безбједност" ће и у току дана бити на терену, континуирано ће пратити развој ситуације и интервенисати гдjе год се укаже потреба.
Градови и општине
Велики проблеми на југу Српске: Пало 85 литара кише
Све надлежне службе су на терену због проблема изазваних великом количином падавина.
"Молимо грађане за стрпљење, опрез у саобраћају и да евентуалне проблеме пријаве надлежним службама", саопштено је из ЈУ "Екологија и безбједност" Требиње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму