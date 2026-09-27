Од села није побјегао него у село "довео град": Ово је Даркова оаза мира

Аутор:Сања Трифковић
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Природу, пашњаке, животиње који живе слободно, природне производе, магареће млијеко, љепоту и мир наћи ћете на четрнаестом километру од Бијељине. Све ово сан је Дарка Грујића који живи свој сан. Од села не да није побјегао, него је у село довео град.
"Ми се бавимо сточарством, међутим то сточарство је код људи изазвало велико интересовање да долазе овдје код нас да се друже у природи да проводе вријеме са животињама да једноставно уживају у природи са нама заједно. Имамо магарце, производимо магареће млијеко, имамо и коње који нам служе за теренско јахање и возамо се у фијакерима, коњским колима, имамо такође краве, козе овце, цуке, маце", каже Дарко Грујић, ранч "Нирвана", Доња Чађавица.
Од дјетињства воли животиње и цијели живот се бави овим послом. На свом ранчу Дарко има десетине магараца, од којих продаје млијеко, бројна пчелиња друштва са природним и здравим медом, што му је довољно да буде срећан. Овим послом се бави неколико година и намјерава да му ово буде животно опредјељење.
"Наши магарци током цијелог дана пасу и овдје гдје се сад ми налазимо они овдје ноће, овдје ево они су све попасли, велика је суша, они су јутрос у 7 требали бити у паши али сам их пустио, касније ћу вам показати како они иду једни за другима, углавном они током цијеле године су по пашњацима, здраво се хране и зато имају најквалитетније млијеко", додаје Грујић.
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Најбитнија му је подршка породице и најближих, за остале видове каже Дарко и не мари превише, јер се увијек уздао у себе и свој рад. За будућност жели да се фарма прошири и да још више заживи међу људима, прије свега младима и дјецом, да што више времена проводе у природи и са животињама.
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