Аутор:АТВ редакција
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Музички састав "Катера" из Источног Сарајева одржао је вечерас на Палама хуманитарни концерт, с циљем прикупљање помоћи за лијечење Наташе Николић са Сокоца, која болује од карцинома.
Члан музичког састава "Катера" Лука Новосел реко је да им је задовољство што поново имају прилику да кроз музику учествују у хуманитарној акцији и помогну суграђанки којој је подршка најпотребнија.
Он је навео да је публика имала прилику да чује свјетовну и духовну музику, као и ауторске композиције овог састава.
"Желимо да захвалимо свим суграђанима који су дошли да покажу хуманост и помогну Наташи. Важно је да покажемо да није сама и желимо јој брз опоравак", изјавио је Новосел новинарима.
Новосел је позвао грађане да се одазову и наредној хуманитарној активности за помоћ Наташи, а која ће бити одржана у четвртак, 26. новембра, у 19.00 часова у Културном центру Источно Ново Сарајево.
Славко Брезо, директор Културно-спортског центра Пале у којем је одржан концерт, рекао је да је ова установа увијек спремна да организује и подржи хуманитарне активности, те истакао значај заједништва и солидарности у оваквим тренуцима.
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"Наша саборност и хуманост биће Наташи од великог значаја. Захваљујем музичком саставу `Катера` и свим добрим људима који су вечерас дошли и дали свој допринос. Солидарност и подршка цијеле заједнице су важни у борби за Наташино оздрављење", рекао је Брезо.
Наташа Николић /34/ мајка је двоје малољетне дјеце. Болује од карцинома грлића материце и плућа.
Сви који желе да помогну овој младој жени могу да то учинити позивом на хуманитарни број 1401, а цијена позива је двије КМ, преноси Срна.
Помоћ се може уплатити и на жиро рачун Удружења грађана "Свети Василије Острошки" 5620128155026102, уз назнаку "За Наташу Николић".
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